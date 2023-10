Pol jest zbyt grzeczny i zbyt wiele myśli o tym, aby nie powiedzieć czegokolwiek, co mogłoby zostać odebrane jako niewłaściwe według opinii nawet znikomej grupy odbiorców. Nieprzypadkowo "naturalne" środowisko, z którego wypłynął na szersze wody, to gazeta wyborcza. Smokowski to z kolei nieco bardziej błyskotliwa i przebojowa wersja Pola. Czasem nawet posiada własne zdanie i potrafi je w nieśmiało zaznaczyć, jednak nie zdarza się to zbyt często. Stanowski zdecydowanie był najbystrzejszą, a Pokaż całość