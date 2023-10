Lewica to będzie największy minus tego rządu i największa potencjalna bomba do rozwalenia koalicji. PSL ma doświadczenie bycia w długich i trwałych koalicjach, a Kosiniak jest w miarę sensowny, Hołownia i Polska 2050 to najbardziej umiarkowana partia w sejmie i małe szanse, że coś odwalą. Lewica z kolei to potencjalny zapalnik.