Tusk ze swoją świtą nie spełnił ANI JEDNEJ obietnicy danej przed swoimi wygranymi wybortami przed pisem. Jeśli teraz wygrają to nie ma najmniejszych szans na to, że spełnią COKOLWIEK. Będzie tak jak ostatnio w starym stylu:

- jeśli obiecują, że czegoś nie będzie to znaczy, że to na 100% wprowadzą

- jeśli obiecują, że coś będzie to na 100% tego NIE wprowadzą.