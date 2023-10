Czy członkowie komisji byli uprawnieni do zabronienia mi pójścia do stanowiska gdzie się oddaje głos razem z mamą. Pani argumentowała iż zabronione jest pomaganie w głosowaniu. A jak ktoś nie może samemu to muszę mieć jakieś papiery ? wydawało mi się że to raczej niezgodne z prawem i podejrzane ale nie znam się na przepisach wyborczych w tym zakresie.