Dlaczego ci uchodźcy nie mogą uciec do Izraela, który jest zaraz obok?



Bo Izrael strzela do uchodźców?



W takim razie dlaczego:

1. Unia Europejska nie postępuje tak samo?

2. Jeśli to niecywilizowane - to dlaczego nie wprowadza sankcji na Izrael?

3. Dlaczego ten niecywilizowany kraj jest zapraszany na Eurowizje?

4. Dlaczego UE nadal wspiera Izrael kosztem Europejczyków?