I co w tym wyciekłym nagraniu jest takiego niezwykłego? Banaś nie da się zastraszyć jakimiś badziewnymi nagraniami z prywatnych rozmów. Brudy PiSu wyjdą na jaw, a Konfa już zadba o to, by powołano odpowiednie komisje po wyborach :-) Jeszcze przydałoby się znaleźć taśmy na Pinokia