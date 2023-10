Do tych wielkich pokrzywdzonych katolików: Wchodzicie do cudzego mieszkania i grzebiecie w cudzych rzeczach. Mówicie innym jak mają żyć a potem jesteście wielce zaskoczeni, że domownicy Was tam nie chcą. W pewnym momencie zatrzaskują drzwi i Wy zamiast się zastanowić dlaczego to krzyczycie, że jesteście prześladowani xD

Dorośli ludzie. Żałosne. Ile razy trzeba to powtarzać żeby dotarło?