Hmmm uważacie że to moralne, że kandydatkę partii (#!$%@? że z PiSu, nieważne) niszczą wstawiając jakieś jej prywatne foty z telefonu??

Teraz wystarczy zdobyć jakieś prywatne nudesy i elo wrzucamy do sieci i kręcimy hejt?



Osobiście uważam takie akcje za totalne dno, totalne. Debata polityczna sprowadza się to tego kto zdobędzie czyje zdjęcia cipy i wstawi je do neta, a wykop? Wykop nie zawodzi i kolportuje tę żenadę dalej.



Ps. To chyba Pokaż całość