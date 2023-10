Zaraz zaraz, to ten Łukasz Mejza który oszukiwał ludzi cierpiących na nieuleczalne choroby wysyłając ich na drogie i całkowicie nieskuteczne leczenia do Meksyku i przy okazji zarabiając na tym co najmniej niemoralnym biznesie krocie? A teraz robi coś nielegalnego w trakcie wyborów? Stare, znałem ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )