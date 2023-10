Wykopmy pato youtubera z sieci. Gimper i jego współpraca z bankiem millenium. Czy bank millenium wie kogo sponsoruje?



Poniżej maile do banku i szablon gotowy do wysłania.



Czekamy na odpowiedz banku w związku z sponsorowaniem Gimpera



MAILE

agnieszka.kubajek@bankmillennium.pl

malgorzata.nasilowska@bankmillennium.pl

fundacja@bankmillennium.pl

mirella.gmur-dzieduszycka@bankmillennium.pl

krzysztof.kurek@bankmillennium.pl

kontakt@bankmillennium.pl



Witam.



W związku z waszą współpracą reklamową z youtuberem "Gimperem" Tomaszem Działowym mam do państwa pytanie.



Twórca ten Tomasz Działowy "Gimper" znany jest w sieci z kontrowersyjnych filmów o treściach patologicznych, pedofilskich a także obrażających religię i śmiech z samobójstw dzieci w szkołach.



Czy wasz bank utożsamia się z skandalicznymi i patologicznymi wartościami "Gimpera" prezentowanymi w sieci?

Czy wasz bank utożsamia się z legitymizacją "Gimpera" w przestrzeni publicznej i poprzez wasze reklamy normalizowania jego zachowań?

Czy wasz bank jest dumny z współpracy z tym twórcom?



Tutaj film o charakterze pedofilskim gdzie Gimper szydzi i śpiewa o molestowaniu 5-letniego dziecka innego youtubera:

https://www.youtube.com/watch?v=kbmSwyNHt4M

https://streamable.com/rmuxff



Tutaj film jak "Gimper" miło wspomina ten film o molestowaniu 5-letniego chłopca parę lat temu, 0 refleksji z jego strony:

https://streamable.com/vzqsvp



Tutaj obraza uczuć religijnych chrześcijan i wyzywanie Jezusa:

https://www.youtube.com/watch?v=fAUHbpocxYE



Tutaj materiałuwagi TVN na jego temat:

https://tvn24.pl/polska/zabic-grubego-i-jeszcze-na-tym-zarobic-fala-hejtu-zalewa-internet-ra644833



Proszę o ustosunkowanie się do odpowiedzi.

Pozdrawiam.

Społeczność serwisu wykop.pl



#famemma #gimper #reklama #banki #patostreamy