poza tym, nawet gdyby okazało się to prawdą, to co to w ogóle jest?palestyńskie guwniaki rzucały kamieniami w samochód straży granicznej (swoją drogą, prawactwo teraz takich broni? myślałem że chcecie do nich strzelać)więc pogranicznicy złapali jednego i posadzili go na masce samochodu żeby inne guwniaki przestały rzucaćserio?straszne muszą być te zbrodnie izraela, skoro obrońcy terrorystów musieli wygrzebać takie gówno sprzed 19 lat