Może sobie wierzyć w Latającego Potwora Spaghetti - byle by mnie nie zmuszali bym też musiał w to wierzyć, wolę to jak zubożenie populacji, brak aut, ograniczenia poruszania się, zakazy, odbieranie wolności.



Dziękuję. tyle w temacie. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )