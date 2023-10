Tak, dyskusja między Tuskiem a Morawieckim to już żadna debata, to zwykłe napier.alanie się niedopowiedzeniami lub insynuacjami. Gdyby Tuska albo Morawieckiego w ogóle na tej debacie nie było, tyle samo byśmy się dowiedzieli o tych partiach. A czy tego chcemy? No od 18 lat najwyraźniej tak. To, że te dwie partie mają dzisiaj około 70% poparcia wszystkich głosujących świadczy, jakie mocne ubytki umysłowe ma ten naród.