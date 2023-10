I Netanjahu myślał że atak będzie mniejszy a on zbije na nim kapitał ale wygląda że zamiast tego odpowiada za śmierć tych ludzi

Może też być tak, że to on jest największym wygranym tego konfliktu. Teraz jak ktokolwiek będzie w Izraelu protestował przeciwko działaniom w strefie Gazy, to będzie go można od razu nazwać terrorystom popierającym zwierzęta z Hamasu. Myślę, że świadomie z tej okazji skorzystał i nie zrobił nic