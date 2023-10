Z linuksa korzystalem od dekad ale do pracy, zawsze mialem PC z Windowsem do gierek i prywatnych rzeczy.

Bedzie zaraz 3 rok jak sie przesiadlem w calosci i zero problemow - wszystkie gierki smigaja, normalnie odpalony Steam. Do tego Heroic Lanucher do gierek z GOGa i Epica - nie kojarze zebym cos musial nawet grzebac w ustawieniach.