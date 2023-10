Kto by się spodziewał że lata srania izraela na palestynę przy obojętności reszty świata będzie prowadzić do coraz większej radykalizacji palestyńczyków i wszelakich ich bojówek wobec izraelczyków ¯\(ツ)/¯ Teraz izrael elegancko udaje zaskoczonego atakiem(coś jak ofiara oddająca napastnikowi na oczach nauczycielki XD) i mogą sobie na luzaku rozjechać palestynę do końca bo krótkowzrocznej publiki z pamięcią kartofla nie obchodzi cały kontekst konfliktu