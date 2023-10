Słabej baletnicy rąbek u spódnicy. Zaostrzajacy się konflikt klasowy na zachodzie nie sprzyja innowacyjności. Chińczycy bez demokracji depczą im (no ...nam niestety :( ), po piętach praktycznie już we wszystkim, to zaczyna papalać o szpiegostwie, niedługo będą jakieś znane jedynie z mediów sabotaże, większe lub mniejsze. A tak naprawdę to kapitalizm się zużył, jest dysfukncjonalny, coraz szersze grupy społeczne na zachodzie spycha w ubóstwo, a na pewno regres cywilizacyjny względem pokolena rodziców Pokaż całość