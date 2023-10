No i? Robią to samo, co Izrael robi od dziesięcioleci. Poza tym dużo teraz publikują filmów z poprzednich wojen albo fejków. Izraelska propaganda jest najlepsza na świecie, nie brałbym tego na poważnie. Równie dobrze to żydzi mogą mordować Palestyńczyków, nic nowego bo mają to we krwi.