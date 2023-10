Niestety wystarczy jeden rzut oka na piramidę wieku aby zdać sobie sprawę jak mały kapitał polityczny ma/będzie miała dzisiejsza młodzież aż do swojej emerytury, kiedy to wymrą dzisiejsi 40-latkowie. Po prostu już są skazani na życie w dyktaturze starców, bo żaden rząd nie będzie nawet starał się zdobyć poparcia tak nielicznej grupy kiedy do utrzymania władzy wystarczy zagłaskanie tej najbardziej licznej.



Druga opcja to naciągnięcie młodych migrantów aby było komu pracować na Pokaż całość