Jest pierwsza liga ludzi pis. Należy do niej ot choćby Saint. Ciekawi mnie co teraz robią ich bracia, siostry, szwagrowie, szwagierki, dzieci. Tułają się po pośredniakach czy mają dobrze płatne stanowiska? No ale takie pytanie to pewnie brutalny atak, hejt na demokratycznie wybraną władzę.