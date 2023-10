Krzysztof Stanowski znany z kanału sportowego stwierdził, że zabawnym będzie żartowanie z wykorzystywania dzieci. Stanowski w swojej serii dziennikarskie zero wciela się w naczelnego moralizatora, usuwa Macieja Dąbrowskiego z KS Poranek za żarty na filmie z przed 9 lat. Za żart w podobnym tonie z federacji Fame został usunięty Paramaxil. Czy Krzysztof Stanowski poniesie jakieś konsekwencje? Jedyna nadzieja to nagłośnić temat dlatego zachęcam do wykopywania i udostępniania filmu