To miło, że recykling baterii na koniec życia wliczono jako ślad pierwszego auta. Wypadało, by zaliczyć jednak do cyklu życia kolejnego zestawu baterii, które de facto powstaną przy mniejszym nakładzie energii niż w przypadku wydobycia potrzebnych materiałów. Ale wtedy by się matematyka nie zgodziła, nawet pomimo ciągłego używania paliw kopalnych do produkcji energii.