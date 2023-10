Ziomki albo jesteście tak naiwni albo głupi. Zarobki zgłoszone oficjalnie mnóżcie w przypadku osób z świecznika co najmniej X100 co najmniej ale w przypadku matich i innych takich szyszek już co najmniej X1000 - oczywiście za granicą w obcej walucie w licznych bankach na rodzinę tą najbliższą żona, dzieci, wnuki