Skoro przy takich zarobkach płaci się 50% podatku, to czy ktoś nie ruszył głową że może lepiej zrobić skalę degresywną? Przecież każdego, kto wpada w taki próg musi być stać na to, żeby takiego podatku zwyczajnie nie płacić. Byłoby np. 8% to może by kapitał nie uciekał do rajów podatkowych a państwo dostałoby dużo więcej niż nic.