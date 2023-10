- Ej Niemcy pomóżcie nam wygrać wybory w Polsce bo PiSiory nas dojadą

- Spoko zorganizujemy Wam debatę o aferze wizowej w PE i sobie to nagłośnicie.

- Ej Niemcy ale nikt nie przyszedł..

- No to dajcie jakieś foto z innej debaty i podkręćcie atmosferkę w artykule. Co my mamy Was uczyć propagandy?

- No ale PiS wpuścił masę imigrantów nielegalnych. Serio nikt się tym nie interesuje?

- A co nas