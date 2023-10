Zawsze zastanawia mnie dlaczego w sytuacji odkrycia przemocy wobec dzieci (nie ważne czy to ksiądz ,nauczycie,l Kaczafi czy Donek) ludzie nie daza do hamurabiego lub czegoś lekko wyżej. Nawet jeśli będzie jakiś wyrok (a przypominam jak to u nas działa) to psychika takiego małego człowieka jest nadszarpnieta i decyzja sądu tego nie zmieni. Natomiast rychlosc dotkliwych konsekwencji może powstrzymala by innych przed takim zachowaniem.