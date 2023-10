Oj tam oj tam. Zaraz wejdzie konwencja stambulska i jak pukniesz jakas niezrownowazona szmule na imprezie, to do konca zycia bedziesz sie bal o to, czy cie nie oskarzy o gwalt. A jak to zrobi, to ty bedziesz musial udowodnic swoja niewinnosc XD takich sytuacji bedzie tylko wiecej, a ich final nie bedzie tak szczesliwy. Do tego zescie doprowadzili, lewackie, antyludzkie #!$%@?