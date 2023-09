Mówienie, że PIS cofnął nas do PRL to komplement dla PIS-u. Takich standardów w mediach i polityce nie było jak dotąd w Polsce nigdy. PIS zrobił z Polski kraj reżimowy i w tej chwili najbliżej nam do krajów typu: Białoruś, Rosja czy Korea Północna. Połowa społeczeństwa bezczelnie kupiona za 500 judaszowych srebrników lub 14 emeryturę udaje, że tego nie widzi albo jest na tyle głupia, że faktycznie tego nie widzi. Ale jeśli Pokaż całość