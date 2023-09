Eh już nie taki energooszczędny za to 2-3 razy szybszy od 4b ale zasilacz też chcą by zastosować 5V 5A inaczej zostanie ograniczona moc urządzenia. Czyli już 25W i to niby w sytuacji jeśli chcemy podłączać dodatkowe klocki czy dyski. Ja w rpi3b dołączam dyski i 2A mi starczał



Co do prędkości 2x to teoretycznie dobije do t630 i prawie wyse 5070, który bierze na max cpu usage 17W a w idle Pokaż całość