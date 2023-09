Ciekawe jak on profesurę zrobił jak on by uwalił w liceum na zwykłym pytaniu o to, co to znaczy spadek inflacji xD

Druga sprawa jest taka, że w spocie nawet nie widać ile mu wydała reszty z tych 20zł, obstawiając że pierwszą monetą, którą wyciągnęła z kasy jest 2zł (bo zwykle w tym miejscu się je trzyma, groszówek nie liczę bo wydała mu dwie monety z "rzędu groszówek") to w takim razie, Pokaż całość