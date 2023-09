Ta prawdziwa opozycja XD jak wiedzą że PiS i tak przepchnie ustawę to się wstrzymują od głosu XD jak chodzi o wolność gospodarczą w tym wolne media (tacy z nich wolnosciowcy) to się wstrzymują od głosów, jak chodzi o uchylenie immunitetu Kaczorowi to co robią XDD miernoty i podnóżek pisu goniony populizmem i wyimaginowanymi postulatami których nie da się spełnić… partia żart a ludzie i tak to łykają