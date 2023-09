Pokaż całość

1. Spodziewasz się, że zostanie zbadana każda paczka?2. Przy badaniu partii każda próbka może być czysta, każda próbka może być skażona3. Produkty do badania brane są z półek sklepowych co pozwala również ocenić czy nie doszło do rozwoju w transporcie4. Czas badania (zależnie od metody) to 2-5 dni. Nie istnieje możliwość przetrzymywania tak długo towaru przed zwolnieniem do sprzedaży, bo zwyczajnie termin ważności ucieka, a to jest