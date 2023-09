I to samo powinna robić Polska.

1. Uznanie zbrodni banderowskich na Polakach za ludobóstwo i przeproszenie

2. Ekshumacje i pochówek ofiar rzeźi wołyńskiej

3. De-banderyzacja i de-nazyfikacja przestrzeni publicznej

4. Przeproszenie za ofiary z Przewodowa (wypłata odszkodowań dla rodzin)

5. Wprowadzenie procedur antykorupcyjnych i zlikwidowanie oligarchii



Do tego czasu wstrzymanie wsparcia finansowego dla Ukrainy i ukrainców w PL, pozostawić jedynie minimalną pomoc wojskową na czas trwania otwartego konfliktu.



Ci co tego żądali Pokaż całość