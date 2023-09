Jeśli macie możliwość to jedźcie do domu rodzinnego i tam dopisujcie się do miejsca głosowania.

Głosy mieszkańców największych miast obecnie są mniej warte niż głosy z mniejszych miejscowości.

Chodzi o to, że nikt nie zaktualizował danych wyborczych i migracji do miast. System wyborczy zakłada, że liczba mieszkańców się nie zmieniła przez ostatnie minimum 12 lat.