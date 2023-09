Zasadnicza sprawa jest w rozumieniu tego co się właściwie dzieje. Ale rozumiem, że mając gwóźdź wbity w mózg, ciężko jest się skupić. Ale spróbujcie wytężyć mózgownice.



Ukraińcy nie czczą bandery, za to, że zabijał polaków. Oni mają do tego zupełnie inne powody, a fakt, że w ogóle polaków zabijał jest tam od zawsze całkowicie przemilczany.



To tak samo jak z Janem Pawłem II. Polacy nie czczą go dlatego, że wiedział o pedofilii Pokaż całość