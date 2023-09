Czemu T90M, a nie T14 Atrapa? Czekam na porównanie kto zwycięzy: USS Gerard Ford czy Kuzniecow :D



Ruscy podważają Abramsa, a jak zobaczyli 30 letni Szwedzki wóz bojowy to go szojgu kijem obstukiwał, bo nie wiedzieli co to.



PS. Latający potwór ( ʘ ‿ ʘ ) ten zachód to pewnie Mińsk. Czekam na te T72...tzn T90 skaczące z ramp żeby zniszczyć Abramsa ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )