Tak w ramach ciekawostek historycznych. Jak wprowadzano powszechny pobór do wojska w XVIII wieku, to przewidywano, że co znaczniejsi obywatele mogą nie chcieć się fraternizować z chłopstwem i z reguły umożliwiano wykupienie się od służby wojskowej. W rosji wprowadzono wprost zasadę, że płacisz 200 rubli (4 kilo srebra) i wracasz do domu.



Z kolei w rewolucyjnej Francji działało to tak, że można było wynająć zastępcę - kwota do ustalenia między stronami