Bardzo zaskakujące liczby dotyczące wydawanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Okazuje się, że w Podlaskiem potrzeba więcej rąk do pracy niż w takich województwach jak Dolnośląskie czy Pomorskie. Natomiast na sąsiedniej Warmii i Mazurach wydawanych zezwoleń jest już jakieś 10 razy mniej.

Nagłą popularność Podlasia obserwujemy od 2021 roku. To ciekawe gdzie pracują ci wszyscy imigranci skoro mieszkańcy Podlasia nadal wyjeżdżają za granicę lub do Warszawy za chlebem. Czy rynek pracy w Białymstoku jest już lepszy niż we Wrocławiu czy Trójmieście?