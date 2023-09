Świat wykorzystuje nieprecyzyjną wypowiedz Morawieckiego do własnych celów tworzenia klikanych nagłówków. A ten zamiast to szybko naprostować, że to nie tak. To sobie prowadzi kampanie jak gdyby nigdy nic. Tymczasem Polska z każdą godziną widziana jest przez coraz to więcej ludzi jako dzieciak co się obraża za głupotkę i zabiera swoje zabawki... Właśnie zapamiętają nas nie jako kraj który najwięcej pomógł, a ten który przestał pomagać Ukrainie...