Mnie ciekawi jak oni się dowiadują czyj to podsłuch, razem z haxem wsadzany jest na telefon pdf z nakazem sądowym? ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )

Zanim ktoś dostanie sraczki to przypominam, że smartfony są podpięte do neta 24/7 i każdy kto zna lukę w danym modelu/systemie i ogarnie "upierdliwość" w postaci NATu, może to wykorzystać (dlatego da się ustalić CZY jest "podsłuch", ale nie CZYJ/KTO)