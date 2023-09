Może komuś się w reszcie oczy otworzą co to jest pis - nasprowadzali zboża a teraz płacz i wciskanie kitu jak to dbają o rynek polskiego zboża - emigrantów o ciemnej karnacji na spraszali tyle że nigdy ich tylu nie widziałem, co 3-ci w sklepie klepie po rusku czy ukraińsku ale walczą z migracją - Zakłamanie do kwadratu. Głosujcie na kogo chcecie pod względem ideologii ale nie na bezczelnych kłamców !