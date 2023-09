Wychodzi na to, że Zelenski to jest dopiero ruska onuca. To co wyprawiają Ukraińcy (wladza) teraz z pozywaniem Polski i ta wypowiedz ze znaleziska to „miod na uszy” kremla - tak podkopać dobre relacje PL-UA jak to zrobil Zelenski to nawet milion troli by nie potrafilo… troche Ukraincow popier&€€:liło