Ten płot który miał nie powstać i był torpedowany przez opozycję nagle jest ok a nawet jeszcze lepszy by się przydał. To jakby zadeklarowany veganin poszedł kupił mięsny stek i był niezadowolony że za mało w nim mięsa...( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )