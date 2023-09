To po prostu obrzydliwy nacjonalizm Azerów i kolejny sposób prezydenta Azerbejdżanu na umocnienie swoich autorytarnych rządów. Niestety, Azerom się to podoba i praktycznie w pełni popierają eskalację konfliktu. Ormianie muszą liczyć niestety na nędzną rosyjską misję stabilizacyjną a ta składa się praktycznie z samych poborowych, których Kreml nie miał odwagi wysłać na Ukrainę, lub nie było z nich większego pożytku. Do walki może się jednak włączyć także Iran, ale wtedy to by Pokaż całość