Stawiam na to, że ta uczciwość polegać może na szczerym wkrwieniu na PiS i Solidarną Polskę (nie wolno zapominać tutaj o partii pana zEro0) - nie dziwię się - bo to jak PiS i Solidarna Polska pogłębiły patologie w Policji i Prokuraturze to autentyczny dramat.

Kolejną rzeczą jest brak jakiejkolwiej, realnej, chęci reformy Policji i Prokuratury - i jeśli komuś wydaje się, że go to dotyczy w jakimś małym stopniu to polecam Pokaż całość