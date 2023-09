Nie sądzę, by to w istotny sposób wpłynęło na wyborców PiS. Oni lepiej wiedzą swoje. Podobnie jak wyborcy konfy, którzy twierdzą, że Memcen to tylko żartuje o tej aborcji i innych katolickich zobowiązaniach. Usłyszeli, że to partia wolności i że będą robić co chcą oraz że nie będzie podatków, a reszta ich w ogóle nie obchodzi.