Fajna manipulacja. Oczywiście w treści brak informacji jak to wyglądało w przypadku innych partii. Tytuł znaleziska napisany jakby artykuł był tylko o Konfederacji. Połowa wpisów autora to głupie memy na temat wiadomej partii. Jak w tym kraju ma być kiedykolwiek normalnie jeśli pewnie z połowa społeczeństwa to takie właśnie fanatyczne głuptaski jak Bujak?