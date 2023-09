30 baniek to tyle co nic ale dopisujemy do listy...



250 mld tarcza covidowa (która napędziła w późniejszym terminie inflację, po za kontrola budżetową)

70 mld koszt tzw.tweeta Sasina o Daninie Sasina (strata na giełdzie)

60 mld wydane na 500+ od 2016r do 2019r.

160 mld wydane na 500+ od 2019r do 2023

30 mld nieudany projekt Mieszkanie+

70 mld na 13 i 14 emeryturę w 2023r.(liczone z błędem Kaczyńskiego o netto/brutto) Pokaż całość