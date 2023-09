Znam też inny mit. Każdy uchodźca ma bombę albo wiedzę jak ja zrobić. Mają też zaplanowany terminarz gwałtów. Miejsce i czas ustalone. Spotyka się kilku w jednym miejscu i biorą co się pierwsze trafi. Raczej kobieta ale koza też jest odpowiednia jak ktoś pomyli współrzędne.



To tylko mity. Tak naprawdę chodzi o co drugiego i mamy mało miejsc w których łatwiej trafić na kozę niż kobietę.