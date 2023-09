Co ten rząd odwala, teraz wprowadzają jakieś embargo :)

Przecież już dawno rolnicy protestowali i robił pis? Nic :)

Tak ciężko jest kontrolować dany ładunek, żeby go nie zgubić?

Zwykły tranzyt, a oni robią z tego wydarzenie.



Jakim cudem firmy, które kupowały te zboże mogły to robić, firmy których danych nie chce upublicznić pis, co potwierdza, że musiały być one powiązane z rządem. Jakby było inaczej to już dawno by to upublicznili.